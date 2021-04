Toma Uno - Listos para que los tiempos mejoren - 04/04/21

El Grand Ole Opry sigue recuperando cierta normalidad y sus programas del sábado por la noche van contando con público asistente al mítico Ryman Auditorium. El pasado fin de semana estuvieron en The Circle los Oak Ridge Boys, Brandy Clark y Steve Earle. Este último comenzó cantando "Copperhead Road" y pidió que se le unieran los Oak Ridge Boys para rendir homenaje a su hijo Justin Townes Earle versionando "Harlem River Blues". Hoy lo hemos podido rememorar en TOMA UNO antes de irnos al Southern Ground de Nashville con la Zac Brown Band recordando "Toes", y hablando de buena memoria Midland: The Sonic Ranch es un documental perfecto para conocer los comienzos de la banda con base en Texas.

Esta es otra de las sorpresas de estos momentos de pandemia llevada al terreno musical. Keb’ Mo’ y Old Crow Medicine Show han grabado juntos “The Medicine Man”, una canción que el músico del sur de los Ángeles compuso en apenas un cuarto de hora cuando estaba confinado. La esperanza en recuperar cierta normalidad nos acerca a Jason Eady con “Back To Normal”, una canción creada en plena cuarentena que nos impulsó a seguir avanzando. Mirar en los archivos está llevando a Neil Young a recuperar momentos sublimes como los de Young Shakespeare, recopilando su concierto de 1971 en Connecticut. Y más proyectos alternativos en tiempos de pandemia. En esta ocasión, el protagonista es Marty Stuart que nos irá regalando una canción mensual en la serie Songs I Sing In The Dark, cuyo comienzo hemos compartido en el programa.

También hemos querido recordar la muerte del escritor tejano Larry McMurtry, autor de La fuerza del cariño, The Last Picture Show y Lonesome Dove, del guión de la película Brokeback Mountain, por la que llegó a ganar un Oscar. De aquella banda sonora hemos rescatado a Emmylou Harris cantando "A Love That Will Never Grow Old", por la que sus compositores se llevarían el Grammy a la mejor partitura original, y a Willie Nelson con el tradicional "He Was a Friend of Mine" de los créditos finales. Nosotros, esta vez, hemos elegido a Jackson Browne recuperando "Before the Deluge” para incorporarse a Downstream, un concierto virtual en beneficio de Tennessee Riverkeeper, cuya misión es proteger los ríos Tennessee y Cumberland.