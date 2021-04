Toma Uno - Por eso Dios hizo un porche delantero - 18/04/21

Las novedades de #Americana llenan nuestra mesa y la apertura de nuestro TOMA UNO de hoy llega con el séptimo álbum de Blackberry Smoke que con el título de You Hear Georgia es una nueva profundización en sus raíces y nos deja temas como “Ain’t The Same”, que habla sobre los veteranos de guerra que sufren trastorno de estrés postraumático cuando regresan a casa y se encuentran solos. Damos un salto hasta California para escuchar el regreso de los Wallflowers, que lidera Jakob Dylan y de los que no sabíamos nada en forma de disco desde 2012. Exit Wounds es un disco que honra la condición humana y así queda reflejado en canciones como “Roots And Wings”. También es el momento de la vuelta de Gary Louris con Jump For Joy, en el que encontramos tema de la frescura de “Almost Home”, que comenzó como una idea para un jingle de una compañía de telefonía.

Volvemos a California para fijarnos en la publicación en vinilo de 180 gramos de tres álbumes dobles de los Eagles, Eagles Live, The Millenium Concert y Long Road Out Of Eden. El segundo de ellos tiene que ver con el concierto del 31 de Diciembre de 1999, el último en el que los Eagles se presentaron como quinteto, pues el guitarrista Don Felder fue despedido en 2001. Es la primera vez que se publica de forma independiente. Hablando de temas en directo, Margo Price y Nathaniel Rateliff fueron los protagonistas. del último CMT Croosroads para dejarnos momentos tan especiales como una versión de “Prisoner of the Highway”, que formó parte del último álbum de Margo, That's How Rumors Get Started. Y el primer álbum oficial en directo de Norah Jones nos permite la añoranza de "Cold, Cold, Heart", una balada de honky tonk imprescindible de Hank Williams que data de 1951, que ahora está interpretada con una clara tonalidad jazzística.

Dentro de nuestras fronteras, queremos llamar la atención sobre All Around Folks, un cuarteto de estudiosos de la música reunido en Madrid, que filtra folk, rock y música indostaní logrando puntos de encuentros como los de “Something Old, Something New”, saltando barreras y ampliando horizontes. Por otra parte, Alice Wallace y Caitlin Cannon han decidido formalizar su unión como dúo bajo el nombre de Side Pony y “Lucky Break” es la primera muestra sonora de su aventura conjunta, con una visión totalmente contrapuesta a la que nos suele dejar esta pandemia.

No sabemos cómo daros las gracias a todos y cada uno por los fantásticos datos de audiencia de TOMA UNO según la 1ª Ola del Estudio General de Medios (EGM). Tan solo podemos citaros para la próxima semana a partir de la 1 del mediodía, las 12 en Canarias, sábado y domingo, y procurar que la mejor #Americana nos envuelva de nuevo. Todos necesitamos un lugar en el que sentarse y esperar, donde aprender de los mayores, enamorarse, cantar, calentarse, escuchar la naturaleza, quitarse la tensión… Por eso Dios hizo un porche delantero y así lo cantaba Craig Campbell hace ya nueve años.