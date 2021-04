Toma uno - Encuentra el precio de la libertad - 10/04/21

El Grand Ole Opry sigue siendo una cita fundamental cada sábado por la noche. Su emisión a través de Circle Network nos permite disfrutes como ver a Ricky Skaggs, uno de los responsables del repunte del bluegrass entre las grandes audiencias, que actuó el pasado sábado en el Ryman Auditorium de Nashville. Hoy es nuestra primera muestra sonora de como el bluegrass sigue teniendo un papel protagonista en la actualidad de la Americana. En esa dirección, The Infamous Stringdusters lo corroboran con su próximo álbum, que se publicará a finales de mayo y que se llama simplemente A Tribute To Bill Monroe. Mientras, la banjista Alison Brown rinde homenaje a Merle Haggard versionando su "White Line Fever", contando con la voz del mítico Bobby Osborne y Jeff Tweedy añadiendo un verso más. Para no abandonar el bluegrass recordamos el segundo volumen de Cuttin' Grass de Sturgill Simpson y el hecho de que el músico de Kentucky formará parte del elenco de la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Bahamas, el nombre artístico con el que se presenta Afie Jurvanen, está recreando canciones de su quinto álbum, el ecléctico y elegante Sad Hunk, junto a músicos como The Secret Sisters. En esa tendencia a las colaboraciones encontramos a John Smith y Sarah Jarosz. Él es un guitarrista y cantante del condado de Devon, al suroeste de Inglaterra, que ha contado con la tejana para compartir "Eye to Eye", de su último álbum. Por su parte, Rosanne Cash ha vuelto a tratar el racismo sistémico en Estados Unidos y en su nueva canción, "The Killing Fields", se centra particularmente en los actos de linchamientos en el sur del país. La canadiense Terri Clark ha regresado con su versión a "The Highway", la canción que dio nombre en 2013 al tercer álbum de Holly Williams, nieta de Hank Williams. es un intento de que no se pierda la conexión entre el artista y el público.

A pesar de los inconvenientes para que los conciertos vuelvan a la normalidad, las tres últimas canciones de nuestro programa de hoy tienen que ver con otros tantos discos en directo. Aunque parezca mentira, Norah Jones publica al fin su primer álbum grabado en vivo. Es 'Til We Meet Again', que pretende también homenajear a las gentes que forman parte de la industria de la música. Por otra parte, se acaban de cumplir 50 años de la publicación de 4 Way Street de Crosby, Stills, Nash y Young, un documento sonoro de la gira que el cuarteto había realizado en 1970. Para citarnos con el programa de mañana, nos quedamos con el medio siglo que celebró en 2018 Richie Furay, uno de los pioneros del country rock del sur de California y que ahora queda reflejado en 50th Anniversary Return to the Troubadour.