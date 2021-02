Toma Uno - El deseo de Bob Dylan - 24/01/21

Hoy se cumplen 45 años desde que Bob Dylan alcanzara el primer lugar de las listas de álbumes de pop con Desire, donde permaneció durante cinco semanas. La idea de Dylan de formar su propia banda, que conoceríamos como la Rolling Thunder Revue, surgió tras ver a Patti Smith tocar con su grupo en The Other End (rebautizado como The Bitter End) a finales de junio de 1975. Se encontró con Scarlet Rivera caminando por el Village con su violín y pasó a ser una de las piezas claves del sonido de aquel trabajo, además de incorporar en los coros a Ronee Blakley, actriz, cantante y compositora, a la que muchos recuerdan por su papel en la película de Robert Altman Nashville. Por supuesto, no podemos pasar por alto a Emmylou Harris, que por entonces se estaba convirtiendo con su Hot Band en uno de los referentes de toda una nueva generación de artistas dentro de la country music.

Fue un disco que tuvo mucho que ver con los problemas sentimentales de Dylan con su mujer de entonces, Sara Lownds. Las sesiones de Desire dejaron hasta cuatro canciones sin ser incluidas en el disco definitivo, y esas son las que han ocupado hoy el comienzo de TOMA UNO.

Las novedades nos citan una vez más con Willie Nelson, cantando por segunda vez a Frank Sinatra, y también con The Wild Feathers revisando sus archivos. Pero tenemos que hacer una parada para entristecernos por la muerte de Jason "Rowdy" Cope guitarrista fundador del cuarteto Steel Woods. En cuanto a sonidos tradicionales, Bo Armstrong, Spencer Burton y Brent Cobb son tres de los mejores ejemplos. Y para despedir nos dejamos envolver por el que será single póstumo de Neal Casal.