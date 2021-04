The Selector de Radio 3 Extra y del British Council está de fiesta. Este mes de abril cumple 10 años desde sus inicios como sección en el programa 180 Grados de Virginia Díaz antes de pasar a Radio 3 Extra a principios del 2013. Para celebrarlo, este mes de abril ofrecemos cuatro programas con lo mejor del The Selector 2011-2021 en todos los géneros. Todo un homenaje a una década de música británica.



Playlist…

Yonaka - Bubblegum (Maya Jane Coles Remix) - 2018

Anna Calvi - Desire - 2011

Anna Meredith - R-Type - 2016

Kelly Lee Owens - Arpeggi - 2020

Mr Mitch - Creep - 2018

Aluna George - We Are Chosen - 2011

Superorganism - Everybody Wants To Be Famous - 2018

Lady Leshurr - Queens Speech 2 - 2015

Nicki Knightz - Blacker The Berry - 2020

Young T & Bugsey ft Aitch - Strike A Pose - 2019

Button Eyes ft Woodpecker Wooliams - Simple Days - 2013

Alt J ft Ellie Rowsell - Three Worn Words - 2017

Noah And The Whale - Tonight’s the Kind of Night - 2011