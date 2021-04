The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece tu dosis semanal de las últimas novedades de la escena británica en todos lo estilos y géneros con indie de Connie Constance; prog rock de black midi; rap a toda hostia de Ocean Wisdom; RnB turco de Emir Taha; house combinado con góspel y un toque de UK Funky de House Gospel Choir remezclado por Scratcha DVA; hardcore/drum n bass de India Jordan; RnB alternativo de Joel Culpepper; y las voces emergentes de Pollena y Tiawa entre otras muchas cosas.



House Gospel Choir - My Zulu (Scratcha DVA's Ancestral Reprise)

India Jordan - Only Said Enough

Elkka - Burnt Orange

Break ft MC Fats & Cleveland Watkiss - Conversations (Breakage Remix)

Deijuvhs - Freakazoid

Connie Constance - Electric Girl

Joel Culpepper - Thought About You

Ocean Wisdom - Drilly Rucksack

Emir Taha - Kendi Yoluna

Rachel Chinouriri - Through the Eye

Pollena - Glitter

Tiawa - Shine Bright

black midi - John L