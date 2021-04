Territori clandestí - Bogumer

Bogumer és una transcripció fonètica de "Déu ha mort" en rus. Un espectacle de dansa-teatre, dirigir per Verónica Cendoya i cocreat per Israel Solà i Verónica Cendoya. Tracta una història real sobre un judici contra Déu, pels seus crims contra la humanitat, dut a terme per Anatoli Lunacharski, embaixador de la URSS a Espanya. Un judici que va durar 5 hores en el qual una Bíblia representava a Déu al banc de l'acusació. Déu va ser declarat culpable el 17 de gener de 1918 i un escamot d'afusellament va disparar 5 ràfegues d'ametralladora contra el cel de Moscou.

Una història situada a la Rússia de principis del segle XX, després del triomf de la Revolució comunista, protagonitzada per 7 persones que es relacionen i ballen en un entorn que es pot esvair en qualsevol moment. Un repartiment molt heterogeni: gent de diverses edats, de diverses capacitats, actrius, ballarins que a través de l'humor i la poesia ens acompanyen a viure una història tan inversemblant com real.