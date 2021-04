Temas de música - Kurt weill y su tiempo (VIII). Final de trayecto - 28/03/21

Abrimos el programa de hoy con ELLA FITZGERALD, UTE LEMPER y sus magníficas versiones de A TOUCH OF VENUS. Convencido de que en Broadway podía nacer la ópera americana, y tras un primer intento con la ópera radiofónica DOWN IN THE VALLEY, en 1946 Kurt Weill estrena STREET SCENE, espectáculo musical con auténtico status de ópera. La muerte sorprenderá en pleno proceso de adaptación musical de la novela HUCKLEBERRY FINN a un artista que entendió que las buenas canciones son los sueños, las esperanzas y la íntima voz del alma de todos los pueblos del mundo.