Temas de música - Kurt Weill y su tiempo (VII). Rumbo a Broadway - 27/03/21

Una vez descartada la vuelta a su país, Kurt Weill debe enfrentarse al doloroso proceso de construir una nueva vida fuera de Europa. El encargo de THE ETERNAL ROAD, un espectáculo de carácter religioso que debía estrenarse en Manhattan, le ayudará a decidir su marcha a EEUU. Decidido a seguir escribiendo música para la escena, las primeras obras que escribe para los escenarios de Broadway nacen en pleno proceso de despegue del espectáculo que hoy llamamos musical. La aportación de nuestro compositor será decisiva para la consolidación de este formato. En el programa de hoy escucharemos canciones de JOHNNY JOHNSON, KNICKERBOCKER HOLIDAY y LADY IN THE DARK en las magníficas versiones de cantantes como FELICIA SANDERS, FRANK SINATRA o GEORGIA BROWN, que muestran su extraordinaria capacidad de hacer suyo cualquier estilo musical.