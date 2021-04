Sonideros: Dj Floro - Todo Para Ti - 28/03/21

He titulado el programa Todo Para Ti, como una de las canciones que sonará en él, interpretada por el músico ghanés, E.T. Mensah. Tendremos al grupo finlandés, Chicken Grass. También el nuevo disco del vocalista estadounidense Aloe Blacc. Y el del prolífico compositor, pianista y director de orquesta, Jon Batiste. Después estará la leyenda del Hammond B-3, Dr. Lonnie Smith, acompañado por Iggy Pop. Habrá sonidos etíopes con Menelik Wossenachew, uno de sus cantantes más famosos. Seguiremos explorando el álbum del grupo de Leeds, Nubiyan Twist. Tendremos a nuestro becario con un tema del gran Zeca Pagodinho. Escucharemos un nuevo compilatorio realizado por el músico y dj francés, residente en Ibiza, Guts, del que he seleccionado, un tema de la magnífica cantante brasileña, Alcione y otro de Pat Thomas, uno de los grandes vocalistas de Ghana. No podía faltar el afrobeat de Madame Gandhi, el proyecto de la artista y activista Kiran Gandhi, antigua baterista de M.I.A.