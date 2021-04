Sonideros: Luis Lapuente - Recetas para soñadores - 28/03/21

«Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba que era un hombre» (“El sueño de Chuang Tzu”, traducido por Herbert Allen Giles, 1889). Hoy, el Doctor Soul se pierde en un océano de recetas para soñadores, como titula su último álbum la gran Valerie June (“The Moon And The Stars. Prescriptions For Dreamers”), una de nuestras artistas favoritas. Sueños enraizados en el corazón, recetas para engancharse a los sueños, besos para edificar sueños enteros sobre ellos.

01. Louis Armstrong – A Kiss To Build A Dream On

02. Valerie June – Home Inside

03. Jun Miyake & David Byrne – A Dream Is A Wish Your Heart Make

04. John Cale – Big White Cloud

05. The Turtles – Happy Together

06. Michel Polnareff – L’amour avec toi

07. Elvis Costello & The Brodsky Quartet – Taking My Life In Your Hands

08. Fleetwood Mac – Albatross

09. Leonard Cohen – Who By Fire

10. Jarrod Dickenson – Your Heart Belongs To Me

11. Esther Phillips – When A Woman Loves A Man

12. Raphael Saadiq – Love That Girl

13. Jake Xerxes Fussell – Jump For Joy