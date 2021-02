Sonideros: Dj Bombín - Las mejores cosas de la vida son gratis - 24/01/21

Escucharemos a: Sam Cooke, que este pasado viernes hubiera cumplido noventa años. Hablaremos de un libro muy recomendado que lleva por título: "Aretha Franklin; Apología y martirologio de la reina del soul", la biografía no autorizada de la “Reina del Soul”, escrito por David Ritz, y publicado por -Libros del Kultrum-. Para completar el espectro de sonido, tendremos a cantoras y cantores de diferentes esquinas del planeta, más piezas cercanas a géneros como: el jazz, el folk, MPB y “Northern Soul”. La selección de artistas que hemos invitado al programa y que nos harán la vida más sencilla, sin invertir casi dinero son: Sam Cooke, Aretha Franklin, The Coasters, Irene Kral, Gordon Lightfoot, Rita and the Tiaras, Nancy Wilson, KerenDun, Steve Parks, Abilio Manoel, Elizabeth Shepherd Trio, Tank and The Bangas, Bent.