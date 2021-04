Sonideros: Luis Lapuente - La magia nunca acaba - 04/04/21

Richard Attenborough dirigió en 1993 una película maravillosa titulada "Tierras de penumbra", con Anthony Hopkins y Debra Winger interpretando al escritor y profesor británico C.S. Lewis y a la que sería su esposa, Joy Gresham, una poeta norteamericana, 17 años más joven que él. Cuando se conocen en Oxford, Lewis le dedica su libro "Las crónicas de Narnia" al hijo de Joy con estas palabras: «La magia nunca acaba». Es una clave para entender su vidas, llenas de felicidad y también de dolor, de sentimientos profundos y sinceros. Hoy el Doctor Soul busca esa magia inmaterial que nunca acaba en un ramillete de canciones que invitan a rebelarse contra la desesperanza y la tristeza de los días grises.

01. Elizabeth King – Call On Him

02. Valerie June – Got Soul

03. Jerry Lee Lewis – Holdin’ On

04. The Zombies – This Will Be Our Year

05. Brian Wilson – When You Wish Upon A Star

06. Sting – Fields Of Gold

07. Simon & Garfunkel – The 59th Street Bridge Song (Feeling Groovy)

08. The Beatles – Things We Said Today

09. T. Rex – Jeepster

10. Radio Futura – Divina

11. The Monochrome Set – I’ll Scry Instead

12. Chris Barber – Petite Fleur

13. Los Lobos – Heigh-Ho

14. The Pogues – Fairytale of New York

(sonideros - luis lapuente)