Sonideros: Luis Lapuente - Los dos caminos que son uno - 18/04/21

Hace cuarenta años, Jesús Ferrero (que fue colaborador de Radio 3) escribió "Bélver Yin", una novela fundacional sobre la belleza y las contradicciones de la vida, un texto donde, como el Yin y el Yang, dos caminos aparentemente dispares terminaban siendo uno. Hace unos meses, Ferrero publicaba su último libro, titulado "La posesión de la vida", en el que habla de cómo modificar nuestro destino y escribir nuestra propia música sobre el papel pautado en blanco con que nacemos. Todos esos caminos que son uno, todas esas canciones que son una, palpitan en la mágica caja de resonancia que descubre hoy el Doctor Soul.

01. Jean-Charles Jarreli – Non, je ne regrette rien

02. James Holvay – Sweet Soul Song

03. Father John Misty – Whe You’re Smiling And Astride Me

04. The Animals – Don’t Let Me Be Misunderstood

05. Arcade Fire – Baby Mine

06. Gainsbourg – La javanaise

07. Tariverdiev – I Love

08. The Danish National Symphony Orchestra – The Godfather Suite (fragmento)

09. Gregory Porter – Out Of My Control

10. Jake Xerxes Fussell – Star Girl

11. Oscar Alemán - Bésame mucho

12. Ruper Ordorika – Hamar negu

13. Fleetwood Mac – Black Magic Woman

14. Poco – Rose of Cimarron