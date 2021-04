Sonideros: Kiko Helguera - Paris blues - 18/04/21

Se cumplen ahora 60 años de las únicas grabaciones (en ambos sentidos) que hicieron dos irrepetibles genios coetáneos del jazz, Louis Armstrong (1901-1970) y Duke Ellington (1899-1974), y que ahora se reeditan bajo el título "The Great Summit" (Reunión en la cumbre) con formato CD y un suntuoso libreto explicativo así como el aliciente añadido de incluir la banda sonora de la película "Paris Blues", que podríamos traducir como "Nostalgia de París", dirigida por el estadounidense Martin Ritt ese mismo año desde su exilio parisino, huyendo de la caza de brujas del senador McCarthy. Una película amable, aunque algo plana y convencional en el argumento y el contraste de una soberbia estética en blanco y negro, que narra la vida y los amoríos de dos músicos de jazz norteamericanos en el Paris bohemio y existencialista de aquellos voluptuosos años, muy alejado del racismo imperante en la sociedad americana de la época: una ciudad abierta con su atmósfera de libertad, falta de prejuicios y racismo, elogio de la diferencia, conciencia de lo social o común frente al liberalismo individualista, la cultura - y no el dinero - como parámetro del estatus social, vanguardia artística, alegría de vivir, en definitiva, la modernidad. Fue protagonizada por Paul Newman, Sidney Poitier y contó con la impagable presencia escénica de Louis Armstrong haciendo de sí mismo - aunque con nombre inventado - liderando la banda sonora compuesta por Duke Ellington, que fue nominada al Oscar de Hollywood en el mismo año en que se presentó “West Side Story”. La nostalgia de París también rezuma en el bellísimo tema que con ese título incluyó el personalísimo cantante estadounidense Terry Callier en uno de sus últimos álbumes: "Lookin' out" (2004). Francia - y mayormente París- han sido siempre un cálido lugar de acogida para muchos músicos afroamericanos actuales que han visto posible realizar su carrera musical en dicho entorno tan propicio y en el que los medios materiales y la industria musical están mucho más consolidados. Es el caso del trovador senegalés Wasis Diop de voz inconfundible, grave, profunda, aterciopelada e intensa quien publica ahora un nuevo disco de nombre poético: “De la glace dans la gazelle” (2021), que habla del cambio climático y los contrastes extremos: hielo sobre la gacela, el frío de Europa sobre la sabana africana. También del dúo formado por Tao Ravao y Vincent Bucher que estrenan “Piment bleu” (2021), un viaje desde el blues del Mississipi y el folclore norteamericano al continente africano y la isla de Madagascar. Y de Céline Banza una joven promesa o, quizá más exactamente, una joven realidad: talentosa cantante de la República Democrática del Congo que pone en circulación "Praefatio" (2021), su primer álbum, un sugerente, especiado y acústico viaje por varios senderos de la tradición musical africana. Más enérgica y eléctrica es la apuesta de otro congoleño afrancesado (pero éste de Brazzaville, el otro Congo), Mel Malonga, un cantante y bajista y que lleva desde los años 80 trabajando en diversas bandas y es el director artístico de Mamans du Congo quien ha completado su primer álbum como solista, “Wâ” (2021), que significa escuchar en lari. Quebec, el único estado francófono de Canadá ha heredado de la antigua metrópolis el cosmopolitismo y la apertura mental y se ha convertido en el centro y vanguardia artística de ese inmenso país anglófono; de ahí es Daniel Lanois que presenta su magnético "Heavy sun", con gloriosos ecos de góspel y un órgano digno de iglesia episcopaliana. Y para completar nuestra selección incluimos la nostalgia de Brasil, quizá el país americano con más diversidad y riqueza musical del continente, una creatividad que se transmite a las nuevas generaciones (en algunos casos hasta por la vía genética) como es el caso de Fran, anónimo nombre artístico que esconde a Francisco Gil, el nieto de Gilberto Gil quien inicia su carrera musical con el luminoso y exuberante "Raiz", así como Lucio da Silva Souza, artísticamente conocido como Silva y nacido en el estado costero de Espíritu Santo, que es el que separa (o conecta) Río de Janeiro con Bahía. Su nuevo álbum se llama “Cinco” porque es el quinto de su carrera y varias razones personales más, además de una universal: es el número de mamá Oshun, la deidad yoruba que reina sobre las aguas y personifica la fertilidad de la vida y el soplo del amor.



LISTA DE CANCIONES



1-Louis Armstrong & Duke Ellington –"It don't mean a thing (If it ain’t got that swing)" (3’59”)

2-Louis Armstrong & Duke Ellington –"Duke’s place"(5’04”)

3-Louis Armstrong & Duke Ellington-"Battle Royal" (4’28”)

4-Terry Callier –"Paris blues"(6’52”)

5-Daniel Lanois –"Dance on" (4’28")

6-Wasis Diop –"Parler" "3’45”"

7-Tao Ravao & Vincent Bucher –"Tell me" (3’41”)

8-Silva c/ Anitta -"Facinho" (2’40”)

9-Fran –"Afro futurista" (4’07”)

10-Céline Banza – "Zingo" (3’30”)

11-Mel Malonga – "Zimbola" (3’45”)