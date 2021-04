Sonideros. Kiko Helguera - La costa de los mosquitos - 11/04/21

El nombre de nuestro espacio de hoy se inspira en el título del fascinante disco que acaba de publicar una joven y singular cantante madrileña, Travis Birds, de voz delgada y nombre misterioso y evocador que a mí me sugiere "cabeza a pájaros" después de saber que el primer vocablo está inspirado en el protagonista de “Taxi Driver”. "La costa de los mosquitos" remite instantáneamente a la desasosegante novela de Paul Theroux y a la posterior película de Peter Weir, con Harrison Ford de protagonista, un viaje hacia el delirio, con las que guarda similitud, pues su cancionero es un recorrido por las obsesiones, esos mosquitos mentales y emocionales que no nos dejan disfrutar de la tranquilidad de la playa de la vida, que nos asaetean constantemente hasta hacernos perder el frágil equilibrio que hay entre cordura y locura. Quizá sea la música el antídoto que nos permite neutralizar las picaduras mentales y emocionales y nos devuelve la estabilidad, una bella metáfora sobre su capacidad de sanación. Continuamos la vacunación con otras novedades discográficas españolas de altas y variadas dosis de texturas y colores sonoros. El saxofonista cubano, criado en Rusia y residente en Valencia, Alexey León, publica el espléndido “Okudzhava for my mother”, un homenaje al repertorio del poeta y cantante georgiano, jazz y voz que recuerdan la intensa y dulce melancolía de Chet Baker. El madrileño Antonio Serrano derrocha virtuosismo, talento e imaginación en "Tootsology", un tributo al inolvidable armonicista Toots Thielemans. La cantante y violonchelista franco-argelina Nesrine Belmokh nos invita a un exótico viaje, entre la tradición y la vanguardia, hacia las dos orillas del Mediterráneo y los paisajes urbanos de París en su álbum "Nesrine". El talentoso pianista menorquín nos regala en "Talismán" un deslumbrante ejercicio pianístico de relámpagos sobre agua. El sabio e inquieto guitarrista sevillano Dani de Morón logra darle una vuelta tímbrica a la sonanta flamenca, sabiendo, como reza el título de su disco, que hay que "Creer para ver". The Balkan Paradise Orchestra, una formación catalana de nueve instrumentistas femeninas de viento y



percusión emprenden en su magnético trabajo, "Oddisea", una iniciática travesía musical que parte de los Balcanes y llega hasta Cuba atravesando la India y Oriente. "A Cuba" es la primera y sabrosa entrega del saxofonista y flautista catalán Pau Vidal y su grupoTarquim, un ambicioso proyecto personal de exploración de distintas tradiciones de la música popular a través del jazz. Desde Cataluña la imbatible y rutilante The Gramophone Allstars Big Band publica una intensa versión de "Let's get it on" de Marvn Gaye, con aromas jamaicanos y luminosos destellos de vientos. Desde el País Vasco, Arima Soul (Arima es alma en vasco) edita un EP homónimo con una adictiva combinación de reggae, soul, funk y la poderosa e impenetrable sonoridad del euskera en las voces. "De Conakry a Barcelone", en la inconfundible voz cálida y aguda de la guineana Nakany Kanté, es una deslumbrante mixtura de los más diversos géneros africanos con las ricas contaminaciones de sus diez años de vida en nuestro país. Más años lleva, dos décadas en Gijón, el cantante, saxofonista y percusionista nigeriano Samuel Akinola Ogunmola, con cuya explosiva canción "Yeserimaguo", que se incluirá en el próximo álbum de Akin & The Afrobeat Brothers (Enlace Funk), cerramos esta selección nocturna.







LISTA DE CANCIONES



1-Antonio Serrano – "Harmonica Rag" (2’32”)

2-Alexey Leon – "Painters" (3’41”)

3-Nesrine – "My perfect man" (3’34”)



4-Marco Mezquida – "No passis pena" (3’38”)



5-Dani de Morón – "Conke" (3’29”)

6-Travis Birds – "Bolero para una trompeta" (4’45”)

7-The Balkan Paradise Orchestra – "Amchoor" (2’52”)

8-Arima Soul – "Amets" (3’48”)

9-The Gramophone AllStars Big Band– "Let’s get in on" (4’13”)

10-Tarquim – "Son para los muertos" (3’30”)



11-Nakany Kanté – "Sia" (4’03”)



12-Akin & Afrobeat Brothers – "Yeserimaguo" (3’49”)