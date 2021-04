Sonideros. Doctor Soul - El rayo que no cesa - 11/04/21

El pasado 16 de marzo, Ángel Mosterín, sin duda el mejor escritor de cuentos que hay en España, publicó en su muro de Facebook un hermoso e inquietante relato breve de los suyos que decía en sus primeros párrafos:

«Tendría siete años, ocho a todo lo más, cuando jugando con algo tragué una pequeña pieza de plástico, sin más trascendencia. Pero aquella misma noche soñé con ello, e imaginé que la pieza de plástico era algún veneno y que me iba a morir. Me sentí tan desbordado por la pesadilla que probablemente lloré o grité, o las dos cosas. Al oírme, mi abuela Sabina vino al borde de la cama por ver qué sucedía, y a continuación consolarme. Cuando le conté lo que ocurría, para tranquilizarme fue a buscar uno de mis cochecitos de plástico, en miniatura, y delante de mí se lo comió para que viera que aquello tampoco era el fin del mundo.

En la mañana siguiente mi madre encontró a la abuela muerta en la cama, porque algo había sucedido con su corazón durante la noche. Pero yo sabía que había sido el “minicar”, y no dije nada nunca, y no sé por qué lo cuento aquí ahora cuando todavía podrían leerlo mis hermanos o alguno de mis primos y pedirme explicaciones».

Al leer a Mosterín, se aparecen Brian Wilson, Miguel Hernández, Roy Buchanan, Mina, Boris Vian, Bartleby el escribiente y todos los personajes reales y de ficción que han hecho de este mundo un lugar hermoso y lleno de pasión por la vida. De esa pasión y esa belleza tratan las canciones seleccionadas por el Doctor Soul para el domingo, un relámpago de luz, un rayo que no cesa.

01. Georgie Fame – Sweet Thing

02. The Band – Long Black Veil

03. Mina – Il cielo in una stanza

04. The Zombies – Time Of The Season

05. Brian Wilson – I’ve Got A Crush On You

06. Roy Buchanan – Sweet Dreams

07. Adam Melchor – Real Estate

08. The Beatles – Tomorrow Never Knows

09. Velvet Undeground – I’ll Be Your Mirror

10. Joan Manuel Serrat – La boca

11. Gainsbourg – La javanaise

12. Françoise Hardy – Le premier bonheur du jour

13. Van Morrison – And The Healing Has Begun

(sonideros – luis lapuente)