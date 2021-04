Sonideros: Kiko Helguera - Cierra los ojos y escucha - 28/03/21

El pasado once de marzo se cumplía el centenario del nacimiento del genial compositor y bandoneonista Astor Piazzolla, uno de los músicos más importantes del siglo XX, que revolucionó el tango y la música popular argentina, reinventándola y enriqueciéndola con elementos de la música clásica y el jazz. Nuestro espacio se titula “Cierra tus ojos y escucha”, traducción de “Close your eyes and listen”, un tema de Astor Piazzolla que grabara a dúo con el saxofonista estadounidense Gerry Mulligan en 1974, cuando vivía en Italia, en un disco inolvidable que tuvo tres títulos distintos según el país y el año de edición: “Summit”,“Reunión cumbre” y “Tango Nuevo”. Ese mismo año grabó el mítico álbum "Libertango" que incluía esa composición, la más célebre y versionada, pero pocas veces con tanta originalidad y acierto como la que hicieron Michel Camilo y Tomatito en su álbum "Spain again". De entre los infinitos homenajes a su obra reseñamos aquí uno de los últimos: "Piazzolla Reflections", espejeantes destellos que surgen de las prodigiosas manos de la joven acordeonista letona Ksenija Sidorova. Y giramos en redondo para escuchar "Piment bleu", el disco del dúo formado porTao Ravao & Vincent Bucher, un intenso viaje desde el blues del Mississipi y el folclore norteamericano al continente africano y la especiada y especialísima isla de Madagascar, con el toque cruzado de la valiha y la armónica. También el bluegrass de Los Apalaches buscar explorar nuevos territorios sonoros con el joven guitarrista Billy Rights y su segundo disco,"Home", que introduce sutiles guiños al rock y la psicodelia en el swing irresistible del violín y el banjo. La prueba de los ojos vendados en inglés - Blindfold test - es el grupo que acompaña al gran percusionista ciego brasileño Vanderlei Pereira en su deslumbrante álbum de debut como solista: "Vision for rhythm". El color de la voz, la versatilidad y el talento natural para la improvisación y el "scatting" de la cantante y compositora de jazz austriaca Simone Kopmajer inundan los surcos de su álbum "My Wonderland". Descubriremos la cara oculta, la vocación natural por la música, del mafioso más célebre del universo de Martin Scorsese: Joe Pesci, que en 78 años ha publicado 3 discos separados por varias décadas, el último de los cuales se titula "Still singin" e incluye una adictiva versión de "Round midnight" con la guitarra de Pat Martino y la trompeta de Arturo Sandoval. Desde ahí saltamos a Londres donde en la escena del soul se escucha la voz aterciopelada, decididamente retro vanguardista (si es que eso significa algo) y las brillantes composiciones del nuevo y sugerente trabajo del ghanés Myles Sanko, "Memories of love". Y redondeamos la selección con "Afrofuturism", poderoso disco de debut de uno de los músicos de sesión más solicitados de la escena neoyorquina, el batería y percusionista Michael Wimberly, que transmite una eléctrica combinación de jazz, soul y funk, con leves aromas cubanos y africanos.





LISTA DE CANCIONES

1-Michel Camilo & Tomatito – "Libertango" (4’08”)

2-Astor Piazzolla & Gerry Mulligan – "Close your eyes and listen" (4’33”)

3-Ksenija Sidorova – "Chau Paris" (2’52”)

4-Tao Ravao & Vincent Bucher – "Piment bleu"(3’20”)

5-Billy Strings – "Taking water" (4’10”)

6-Vanderlei Pereira & Blindfold Test – "De volta à festa" (5’50”)

7-Simone Kopmajer – "My wonderland" (4’23”)

8-Joe Pesci – "Round midnight" (5’46”)

9-Myles Sanko – "Rainbow in your cloud" (4’14”)

10-Michael Wimberly – Afrofuturism (4’30”)