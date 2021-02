Són 4 dies- Entrevista Antoni Pérez. La màquina del temps. Clandestinus.

Entrevista Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya. Aquest diumenge, 24 de gener, és el Dia Internacional de l’Educació, un dret que s’ha posat en qüestió en temps de pandèmia i confinament. Haver de tancar les escoles va posar en evidència les desigualtats socials que separen els nostres infants a l’hora d’accedir a recursos educatius, perquè no tots tenen les mateixes possibilitats per seguir un ensenyament online. A Catalunya, l’índex d’abandonament escolar és del 17%.

Però la situació és encara molt més greu als països del Tercer Món, on deixar d’anar a escola pot convertir-se en definitiu. Molts dels nens i nenes que han deixat d’anar a classe a causa de la Covid ja no tornaran, perquè moltes nenes les han casat o s’han quedat embarassades i als nens els han posat a treballar per contribuir al manteniment de la família.

N’hem parlat amb Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya.

