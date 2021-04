ROLLINS Way out west (6.39). S. Rollins. SHEPP: Hambone (12.29). A. Shepp. BROWN: Sweet Earth flying Part 4 (5.57). M. Brown. HOLLAND: Triple dance (8.08). D. Holland. RIVERS: Zip (4.46). S. Rivers. STRAYHORN: Take the A train (7.12). J. Henderson. REDMAN: Soul dance (6.46). J. Redman.