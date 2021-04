BACH: Jesu joy of man's desiring (8.37). Classical Jazz Quartet. JONES / SYMES: There is no greater love (2.27). S. Harris. HARRIS: Feline blues (3.36). S. Harris. YOUNG / WASHINGTON: My foolish heart (3.19). S. Harris / J. Terrasson. HARRIS: Faded beauty (8.44). S. Harris. STRAYHORN / ELLINGTON: Portrait of Wellman Braud (5.29). S. Harris. HARRIS: Escape to quiet desperation (6.23). S. Harris. HARRIS: Brown belle blues (5.01). S. Harris / D. Sánchez / Ch. Scott. DUHARTE: Congo (6.14). S. Harris / D. Sánchez / Ch. Scott.