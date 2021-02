RODGERS / HAMMERSTEIN: Younger than springtime (5.51). O. Peterson. MINGUS: Don't let it happen here (8.55). Ch. Mingus. WARREN / GORDON: Wish I knew (3.31). C. McRae. GILLESPIE / FULLER / POZO: Manteca (9.21). D. Gillespie. MONK: Round midnight (7.31). Modern Jazz Quartet. KERN / ROBIN: Up with the lark (6.45). B. Evans. GILLESPIE: Tribute to Ralph Gleason (6.46). D. Gillespie.