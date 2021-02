Monterey Jazz: Un festival con ventanas a la historia (III)

VAN HEUSEN / MERCER: I thought about you (7.13). K. Jarrett. STYNE / CAHN: I fall in love too easily (10.42). K. Jarrett. LLOYD: Forest flower (Sunrise) (7.19). Ch. Lloyd. LLOYD: Forest flower (Sunset) (10.36). Ch. Lloyd. JARRETT: Margot (3.43). K. Jarrett. JARRETT: Rainbow (9.53). K. Jarrett