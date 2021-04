STYNE / GREEN / CONDEM: Reflections (4.00). J. Davis. MANCINI: The days of wine and roses (6.12). B. Melvin. PASTORIUS: Used to be a Cha Cha (alt take) (8.50). J. Pastorius. KAPER: Invitation (13.04). J. Pastorius. MINTZER: Fonebone (10.34). J. Pastorius. ZAWINUL: Black market (9.50). Weather Report