NOBLE: The very thought of you (9.29). D. Redman. REDMAN: African Venus (9.27). D. Redman. REDMAN: Venus and Mars (7.48). D. Redman. REDMAN: Communication (13.58). D. Redman / E. Blackwell. REDMAN: Turn over baby (4.34). D. Redman. JARRETT: De drums (5.00). K. Jarrett.