Solo jazz - La arrebatada mística del jazz - 02/04/21

TRADICIONAL: Amazing grace (3.06). C. Chesnut. TRADICIONAL: Down by the riverside (2.58). Ch. Haden / H. Jones. TRADICIONAL: It's me O' Lord (3.43). A. Lincoln. TRADICIONAL: Jesus is a mighty good leader .(3.03). S. James. COLTRANE: A love supreme (7.43). J. Coltrane. ELLINGTON: The Lord's prayer (2.43). D. Ellington. MINGUS: Wednesday night prayer meeting (5.43). Ch. Mingus. TRADICIONAL: Lord you made us human (3.41) D. Washington. DORSEY: Take my hand precious Lord (4.38). J. Scott. ELLINGTON: Come sunday (3.30). Ch. Haden / H. Jones.