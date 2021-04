El productor francés tiene preparado su octavo disco y en Siglo 21 descubrimos una nueva canción: "Nuday" junto al poeta y cantautor canadiense Andrre. Además, nuevas canciones de BFlecha, Sen Senra, Queralt Lahoz, Anna of the North y mucho más. En Paréntesis el poeta Yeray Barroso habla sobre identidad en relación al cuerpo y el territorio a propósito de su poemario "Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana".