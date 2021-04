Salut acabarà de vacunar amb AstraZeneca primer el tram de 60 a 65 anys

Les persones de 66 a 69 anys no començaran a rebre les primeres dosis d'AstraZeneca fins que no s'hagi completat la vacunació dels d'entre 60 a 65 anys. La consellera de Salut, Alba Vergés, també ha confirmat que esperen per la setmana vinent una nova remesa de Pfizer que els permetrà tornar a citar als majors de 80 anys que ja han rebut la primera dosi.

D'altra banda, la consellera de Salut ha reconegut que encara estan pendents de decidir com se segueix vacunant als 200 mil menors de 60 anys que estan pendents de la segona dosi d'AstraZeneca. Diu que el dia d'avui es planteja entre mantenir una dosi perquè ja tenen una efectivitat del 70%, posar una vacuna diferent o acabar amb segona d'AstraZeneca. En tot cas, el doctor Cesar Hernandez, cap del departament de medicaments per a ús humà de l'Agència Espanyola del Medicament ha defensat a RNE la retirada per als menors de 60 anys.