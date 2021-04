Edició Migdia - Els majors de 80 estaran vacunats aquesta setmana i la que ve es citarà la població de 70 a 79 anys

Abans que acabi aquesta setmana els majors de 80 anys a Catalunya estaran vacunats i es començarà a citar les persones d'entre 70 i 79 anys. Avui han arribat més de 50 mil dòsis de la vacuna de Moderna i se n'esperen més de Pfizer la setmana vinent. Encara no hi ha resposta sobre quin protocol s'aplicarà a les persones menors de 60 que ja

han rebut la primera dòsi d'Astrazeneca. Crítiques al territori pel confinament comarcal. Salut estudiarà que sigui per regió sanitària o vegueria a partir del 19 d'abril.

El Tribunal Suprem ha condemnat JOAN JOSEP NUET a 8 mesos d'inhabilitació per excercir càrrec públic per desobediència greu en tramitar les les lleis de desconnexió quan era membre de la mesa. D'altra banda, el seu partit ERC donarà suport a la diputada de JUNTS AURORA MADAULA per substituir JAUME ALONSO CUEVILLAS a la mesa de la cambra catalana.I entre d'altres temes Eduardo Mendoza presenta "Transobordo en Moscú" i el Festival de Cap Roig comtparà amb Passanger i Morat com a estrelles internacionals.