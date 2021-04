Edició Vespre - La Unió Europea pacta 50 milions de dosis més de la vacuna Pfizer

La Unió Europea obtindrà 50 milions de dosis més de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer durant el segon trimestre d'aquest any. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula Von der Leyen, qui ha assegurat que d'aquesta manera es podrà mantenir l'objectiu d'immunitzar al 70% de la població a l'Estiu. Pel que fa a la vacuna d'AstraZeneca, Dinamarca ha decidit suspendre definitivament la seva inoculació. Les autoritats sanitàries del país consideren que ja hi ha altres vacunes per seguir amb el procés d'immunització.

Així les coses, l'Agència Europea del Medicament es pronunciarà la setmana vinent sobre Janssen. Actualment està investigant els casos inusuals de trombosi que s'han reportat als Estats Units.

Pel que fa a la situació epidemiològica. La incidència acumulada torna a pujar i supera els 200 casos per cada 100MIL habitants. El Ministeri de Sanitat ha notificat més de 10MIL 400 nous contagis en les últimes 24 hores. Representa un augment de més de 1.600 contagis en comparació al dimecres de la setmana passada. També s'han declarat 131 víctimes mortals respecte aquest dimarts. D'altra banda, la positivitat de les proves baixa per tercer dia consecutiu i es troba per sota del 8% del total. També disminueix la pressió hospitalària. El total d'ingressats baixa en 150, tot i que els pacients en cures intensives es mantenen per sobre dels 2.100.