Són molts els sectors econòmics afectats per les noves restriccions que entren en vigor aquest divendres. Els més crítics són els de l’hostaleria, la restauració i la cultura. Els hotelers de la Costa Brava i la Costa Daurada han estat a ple rendiment durant la Setmana Santa i confiaven a recuperar certa activitat durant les setmanes que queden fins a l’estiu. Ara es troben que els telèfons no paren de sonar però per anul·lar les rerves que tenien pels propers dies. També la cultura alça la veu i reclama un salconduit per no rebre una allau de cancel·lacions. En aquest sentit han exigit al Govern que la declaració de la cultura com a bé essencial no quedi en paper mullat.