La quarta onada de la pandèmia continua creixent a Catalunya. Tal i com ja va succeir aquest dilluns, quan es compleix una setmana de Setmana Santa, tant la velocitat de propagació del virus com el risc de rebrot segueixen disparant-se. En les darreres hores la Rt ha escalat fins al 1,19 (+0,16), després que ahir superés la barrera de l’1. També el risc de rebrot escala de forma ràpida. Aquest dimarts ha crescut 47 punts més i s’enfila fins als 304. Pel que fa a la situació als hospitals, si bé el nombre d’ingressats s’ha reduït fins als 1.751 (-12), els llits a les UCI no es buiden (+3) i ara hi ha 518 crítics. Una situació que ha obligat a molts centres com el Josep Trueta de Girona a començar a reprograma intervencions.