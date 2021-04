Barcelona transformarà l'antic recinte de Mercedes en una illa amb 1.450 pisos

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat la transformació urbana de la fàbrica de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, per crear una nova zona que reculli diferents usos veïnals i productius. L'objectiu és promoure activitats i crear habitatges per a donar vida a la zona dels polígons industrials de l'entorn i per a fer que aquest espai sigui ciutat i connecti els barris que l'envolten.

El recinte fabril de la Mercedes-Benz ha estat històricament dedicat a l'activitat industrial, primer a la fabricació de motors d'aviació i més tard a l'assemblatge automobilístic. Se situa a cavall entre els barris de Sant Andreu del Palomar i del Bon Pastor. És un espai de 90.641 m² de superfície que, des que va tancar l'any 2007, ha estat abandonat i aïllat del seu entorn.