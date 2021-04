Comença el ramadà marcat per la pandèmia

Avui comença el Ramadà, un mes molt important per als centenars de milers de musulmans que viuen a Catalunya, procedents fonamentalment del Magrib, l'Àfrica subsahariana i el Pakistan segons dades de la direcció general d'afers religiosos.

Si bé l'essència serà la mateixa de cada any, el Ramadà, com pràcticament tot, també s'ha hagut d'adaptar a les restriccions anticovid.

Després del Ramadà de l'any passat en ple confinament, els musulmans inicien avui per segon any consecutiu un mes sagrat atípic. Tot i que es manté intacta l'essència espiritual, alguns aspectes més socials del Ramadà es veuran afectats per la situació epidemiològica.