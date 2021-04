Edició Migdia - Quiròfans tancats a Girona i Lleida per la pressió a les UCI

La pressió hospitalària no descendeix. A les Unitats de cures intensives hi ha 3 persones més que ahir, són 518 en total a tots els hospitals catalans. L'Hospital Josep Trueta de Girona i l'Arnau de Vilanova de Lleida han desprogramat activitat a quiròfan. El sector comercial ha comportat que durant un any de pandèmia hi hagi quasi el doble de tancaments d'establiments comercials que d'obertures a Catalunya. Els sindicats UGT i Comissions Obreres rebutgen els incentius que estudia el govern de l'Estat pel retard de la jubilació.

En la segona sessió avui familiars de la nena de 13 anys assassinada i violada pel pressumpte veí de Vilanova i la Geltrú desmunten la seva defensa respecte que actuava sota l'efecte de les drogues. I entre d'altres exposició col.lectiva 'Material sensible' a Casa Elizalde de Barcelona que dona visibilitat a una realitat encara silenciada, la de l'abús sexual infantil i els musulmans celebren des d'avui el Ramadà que per segon any consecutiu adaptat a la pandèmia.