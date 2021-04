Primera querella penal pels interins de llarga durada a l'administració

La directora general de Funció Pública de la Generalitat i la secretària d'aquesta àrea han estat citades a declarar en qualitat d'investigades per una jutgessa. Un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit una querella presentada per la Plataforma de Treballadors Interins contra la Generalitat per allargar la seva situació de forma indefinida. La directora de Funció Publica i la secretària de l'àrea del Govern han estat citades a declarar el 21 de juny. Se les acusa d'un delicte de prevaricació administrativa.