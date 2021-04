L'oci nocturn presenta un pla d'acció a la Generalitat

Després de més d’un any amb les persianes abaixades, els establiments dedicats a l’oci nocturn de Catalunya busquen alternatives per tornar a obrir de cara a l’estiu. Aquest dijous han presentat a la Generalitat un pla d'acció que pensen endegar a finals de maig per demostrar que son segurs. El sector recorda que hi ha més de 37 mil treballadors que en depenen.

El secretari general de la patronal, Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicat que estan treballant amb una empresa de bioseguretat que faria test d'antígens a l''entrada de l'esdeveniment que ha de servir de prova pilot. També s'implementaria una aplicació mòbil que gestionarà el resultat i uns aparells desinfectants d'aire i superfície. Boadas ha explicat al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2 que la intenció de extendre un protocol semblant al que es va emprar per al concert que recentment va reunir 5.000 persones al Palau Sant Jordi.