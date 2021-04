Els floristes esperen recuperar vendes aquest Sant Jordi

Per Sant Jordi es preveu una venda de 4 milions 200 mil roses, una xifra que representa un 40% menys que el 2019, quan es van vendre 7 milions. Així i tot, suposa un important augment respecte a l'any passat que en ple confinament, es van vendre 1 milió 200 mil roses.

Un Sant Jordi on s'incrementa també la venda en línia i els preus, tot i que no repercutirà en els clients. El sector recomana que les roses es comprin amb antelació i que es visiti el portal "somfloristes.cat" per consultar la ubicació de les parades.