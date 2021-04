L’executiva de Junts ha acordat aquest dilluns que el seu grup al Parlament torni a abstenir-se al segon debat d’investidura del candidat d’ERC, Pere Aragones. Fonts de la formació liderada per Carles Puigdemont han confirmat que la reunió d’aquest dilluns ha refermat la idea que les negociacions amb els republicans no han prosperat prou com per tancar un acord.

La portaveu de la formació, Elsa Artadi, ha demanat, en roda de premsa, "una mica més de paciència" per poder tancar un acord de legislatura que permeti moure's de la abstenció. Artadi està convençuda, malgrat tot, que no s'acabaran esgotant els dos mesos de marge que tenen per poder investir un presidènt i que podran consensuar els punts claus que s'estan negociant "en els propers dies".