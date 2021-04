A l'Audiència de Barcelona, en el judici pel crim de la nena assassinada a Vilanova el juny de 2018, el tribunal ha escoltat els pares de la menor i els seus oncles, que van trobar el seu cos a casa de l'acusat. El seu testimoni ha desmuntat la versió de la defensa que manté que el processat va cometre el crim perquè anava drogat i begut.

Els familiars i amics dels pares de la Laia que van interactuar amb l'acusat quan buscaven la menor per tot l'edifici han explicat que aquest no presentava signes d'anar sota els efectes de les drogues ni de l'alcohol, tot el contrari. Asseguren que estava perfectament conscient, parlava correctament i presentava una actitud normal i trenqui-la. Els oncles de la petita també han relatat que l'actitud poc empàtica del processat i la seva indiferència davant del que estava passant van aixecar les seves sospites i per aquest motiu, tot i les reticències d'aquest, van poder entrar finalment en el seu domicili.