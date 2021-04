Edició Migdia - La vacuna de Janssen també s'administrarà a població entre 70 i 79 anys

Les persones d'entre 70 i 79 anys a més de Pfizer també rebran la vacuna de Janssen. Les primeres 300 mil arriben dimecres. Tots els indicadors de la propagació de la Covid tornen a augmentar i també la pressió hospitalària, preocupa que a les UCI hi ha 515 persones.

ERC demana a JXC un acord el més aviat possible. Laura Borràs serà investigada pel TSJC a qui ha remès la causa el Tribunal Suprem perquè ja no és diputada al Congrès dels Diputats sino al Parlament. I entre d'altres temes a l'Audiència de Barcelona un jurat popular jutja des d'avui l'home acusat de violar i assassinar al 2018 a una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú, per a qui la fiscalia demana presó permanent revisable.