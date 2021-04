El Govern prepara una desescalada "lenta i segura"

El Govern manté el confinament comarcal a partir de dilluns. S'ha decidit optar, de moment, per mantenir la situació actual almenys una setmana més, tot i que es continua debatent sobre si car ampliar el confinament per vegueries o regions sanitàries. Aquesta decisió vindria condicionada per la millora de les dades epidemiològiques una vegada s'ha constat que l'increment de la mobilitat durnat la Setmana Santa no ha portat una escalada dels contàgis.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que el seu departament i el de Salut ja treballen en un pla de mesures per a una desescalada "lenta i segura" quan les dades epidemiològiques ho permetin.