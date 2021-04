Els restauradors en contra de la prohibició de fumar a les terrasses

El Gremi de Restauració de Barcelona insta el govern català a desmarcar-se de la proposta de Sanitat a les Comunitats Autònomes de vetar el consum de tabac a les terrasses. Acusen la ministra de Sanitat, Carolina Darias, de falta de rigor i de greu irresponsabilitat amb un sector en situació extrema per la pandèmia i les successives restriccions.



Les principals crítiques del Gremi són les de "manca d'empatia" amb el sector i sobretot "d'evidència científica" a l'hora d'anunciar una mesura que consideren que pot ser molt perjudicial per a la majoria dels negocis. En canvi a les mateixes terrasses, ens hem trobat gent a favor i en contra, en funció sobretot de si fumen. A l'espera de la decisió de la conselleria de Salut, el sector ja s'ha posat en contacte amb el Ministeri i amb la Generalitat per manifestar la seva oposició frontal a la mesura.