Vergés demana espaiar el temps de segona dosi de Pfizer

Avui Catalunya esperava les primeres 24 mil dosis de Janssen. Anaven destinades a la població de 70 a 79 anys per accelerar el seu procés de vacunació, que es va iniciar dilluns amb les dosis de Pfizer, però la decisió d'aturar l'entrega per part de la mateixa farmacèutica, arran de la detecció d'alguns episodis trombòtics, torna a trastocar l'estratègia. Per contrarestar aquest entrebanc, avui la consellera Vergés demanarà al consell interterritorial, espaiar el temps de segona dosi de Pfizer, com fan altres països, per utilitzar les noves remeses amb els de 70 a 79 anys i accelerar la seva protecció, un cop demostrat que amb una dosi ja és eficaç. Malgrat tot, els científics insisteixen en la defensa dels beneficis de Janssen.