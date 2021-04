Esquerra Republicana ha acceptat donar suport a la diputada de Junts, Aurora Madaula, per substituir Jaume Alonso Cuevillas a la mesa del parlament. Els de Junqueras desvinculen el relleu a la Mesa de les negociacions per formar Govern. Fonts d'Esquerra indiquen com un gest de generositat. El sí a Madaula, segons Junts s'emmarca dins l'acord que van arribar amb ells per a la Mesa del Parlament i simplement compleixen amb el pacte. També asseguren que això ni fa avançar ni alenteix el ritme de les negociacions per a la investidura i per formar govern.

Unes negociacions que continuen sense donar els fruits suficients, tot i que aquest setmana hi ha hagut reunions, però Esquerra i Junts s'han conjurat per guardar silenci i que no transcendeixin detalls de les converses. Dia límit, 26 de maig per evitar eleccions, un escenari que a prior cap de les parts vol.