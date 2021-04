ERC demana un gest de responsabilitat a Junts

Els republicans insisteixen que no renunciaran a presentar-se a la segona volta del debat d'investidura. Ara bé lamenten que es perdi una oportunitat per investir Aragonés i formar Govern com més aviat millor. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, s'ha mostrat resignada, però insisteix a demanar un gest de responsabilitat als de Puigdemont, i els recorden les vegades que ells els han donat els seus vots. Esquerra creu que no hi ha esculls insalvables, de fet dóna per resolta la qüestió del Consell per la República i emplaça a Junts a palar sobre les conselleries de Govern.