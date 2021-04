La inversió estrangera captada per la Generalitat creix un 31%

La Generalitat va captar l’any passat 480 milions d’euros d’inversió estrangera. Suposa un increment del 31% respecte al 2019. Va ser la xifra més alta des del 2008 i la tercera millor de la història. Una dada que destaca especialment perquè coincideix amb el pitjor moment de la pandèmia.

En total, Acció, l’agencia per la competitivitat de l’empresa, ha aconseguir captar 77 projectes procedents majoritàriament de França, Regne Unit, el Japó i els Estats Units. I més del 60 per cent d'aquestes inversions tenen a veure amb l'àmbit tecnològic. Tot aquest volum inversor ha permès crear 2.278 llocs de feina i mantenir-ne mil més. El conseller d'empresa, Ramón Tremosa, ha destacat la capacitat “molt notable” de captació d’inversió en “un any dramàtic”.