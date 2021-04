Edició Vespre - Sanitat amplia el límit d'edat de vacunats amb AstraZeneca fins als 69 anys

El Ministeri de Sanitat ha notitificat 9MIL 900 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores. També s'han declarat 124 defuncions en les últimes hores. Pel que fa a la incidència acumulada creix més de 6 punts i se situa en els 174 casos per cada 100MIL habitants. Hi ha 5 Comunitats Autònomes per sobre de risc extrem - de 250 - encapçalades per Navarra i Madrid; aquesta última amb 315 casos per cada 100mil habitants.



Aquesta mitjanit entra en vigor novament el confinament comarcal, com a mínim, fins al pròxim 19 d'abril. Una decisió que s'ha près per l'augment de la pressió assistencial els últims dies. En paral·lel, sobre la vacunació. El Departament de Salut demana al Ministeri de Sanitat que concreti com s'ha de procedir amb les persones menors de 60 anys que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca.



Tot plegat, quan fa uns minuts la Comissió de Salut Pública ha acordat continuar vacunant a la població d'entre 60 i 65 anys i també fins als 69. La consellera de salut en funcions, Alba Vergès, assegura que fins a finals de mes no s'han de posar les segones dosis i confia en consensuar una proposta el més aviat possible.