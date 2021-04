Edició Vespre - Salut haurà d'interrompre la vacunació massiva

Salut haurà d'interrompre la vacunació massiva perquè dilluns no arribaran les 148.000 dosis d'AstraZeneca compromeses. Es preveu rebre més dosis del vaccí el 5 d'abril però enca no se sap quantes. La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha qualificat de "vergonyosa" i de "despropòsit" la situació. Segons ha informat Salut, aquest retard en les dosis compromeses no afecta les cites que ja estaven programades per a vacunar-se, però sí que impedirà les noves programacions.

Tot plegat quan les mesures i restriccions contra l'expansió del coronavirus que estan en vigor actualment es prorroguen 15 dies més. Pel que fa a decisions a més alt nivell, els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea es troben reunits aquest dijous en una cimera virtual. L'objectiu és abordar la necessitat d'accelerar la producció i la distribució de les vacunes. Els líders comunitaris insiteixen en el seu missatge a les farmacèutiques perquè respectin els compromisos contractuals adquirits.Consideren que les empreses han de garantir i respectar els terminis de lliurament.