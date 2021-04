Edició Vespre - El nombre d'alumnes confinats es duplica des del passat divendres

La 4a onada de la pandèmia ja és una realitat, hi ha risc inminent de col·lapse a les Unitats de Cures Intensives que continuen acumulant nous malalts greus. A Lleida, l'hospital Arnau de Vilanova ja ha obert nous espais de crítics i a desprogramar les operacions no urgents per poder absorbir els malalts més greus. Preocupa l'impacte de la variant britànica perquè provoca més ingressos i de pacients més joves. A més, el nombre d'alumnes confinats a Catalunya pràticament s'ha duplicat des del passat divendres i s'acosta ja als 16MIL estudiants.

El Ministeri de Sanitat ha notificat més de 22 mil 700 nous contagis de coronavirus des del passat divendres.També ha comunicat 197 defuncions. Un increment dels contagis que fan elevar la incidència acumulada fins a pràcticament 200 casos per cada 100 mil habitants, uns nivells que no veiem des del passat més de febrer.